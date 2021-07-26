У Харкові розгорівся скандал через українську мову

Продавець одного з харківських кіосків відмовилася обслуговувати жінку після того, як та заговорила з нею українською.

Також покупець додала, що дрібні купюри (продавець попросила дати їй 20 грн), шукає тільки для тих, хто теж переходить в розмові на державну мову.

Після цих зауважень працівниця торгової точки почала кричати і грубіянити клієнтці. Крім того вона відібрала у жінки пакет з продуктами і кинула в неї 100-гривневу купюру.

"Продавчиня торохтіла російською "ой, у нас зрази вкусниєєєєєє", але коли почула моє "ні, двадцять гривень лише для тих, хто обслуговує українською", її порвало. Вона почала кричати, щоб я катилася до Бандерштад », - написала Оксана в Фейсбук.

Тепер харків'янка має намір подавати офіційну скаргу і планує звернеться до мовного омбудсмена.

До слова, в Києві раніше розгорівся мовний скандал в тенісному таборі.

Викладачі академії змусили україномовну дитину спілкуватися російською мовою.

За словами жінки, коли вона забирала свого сина з навчання, він їй сказав, щоб вона не розмовляла українською: "Тихо мама, у нас тут треба російською розмовляти". А самі вожаті ображали українську мову при ній і говорили, що вона нікому не потрібна.

Після обурення жінки в тенісній академії її запевнили, що подібного більше не повториться, а всі їхні співробітники тепер будуть спілкуватися державною мовою.

Нагадаємо про мовний скандал навколо футболіста Довбика.

Як Politeka писати, викладач з Одеси потрапив у мовний скандал.

Також Politeka повідомляла, що одесский викладач публічно образив українську мову.