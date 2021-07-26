НП з дитиною сталося на очах у багатьох людей
14-річний підліток зірвався з висоти в 10 метрів і впав на скелю. Подія сталася в Коростені Житомирської області в древлянському парку, відомому своїм кам'яним ландшафтом.
Деталі НП повідомили журналісти " ТСН".
Відзначається, що дитина займалася скелелазінням і на прямовисній місцевості підслизнулася.
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Очевидці викликали на місце події медиків, але вони не змогли дістатися до потерпілого. Тому хлопчика з місця падіння діставали рятувальники. Використовуючи спеціальний інвентар, вони зуміли спуститися в ущелину і вже на ношах винести підлітка до карети швидкої допомоги.
Наразі остаточні обставини даної події встановлюються правоохоронцями. Поліція проводить перевірку інциденту і з'ясовує, наскільки обладнана популярна у туристів локація, щоб надалі не допускати нещасних випадків.
Тим часом дитина перебуває в лікарні, лікарі попередньо не повідомляють про її стан. При цьому уточнюється, що підлітка госпіталізували в травматологічне відділення медичного закладу міста Коростень.
Нагадаємо, що пенсіонери впали з висоти в Дніпрі, кадри НП.
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