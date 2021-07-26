Стало відомо про стан здоров'я семирічного сина співака Стаса П'єхи і моделі Наталії Горчакової, Петра, після побиття
19 липня сина артиста побила сусідка сім'ї по котеджному містечку - дружина футбольного судді Владислава Безбородова. Хлопчик гуляв з її трьома дітьми, але жінка попросила їх не спілкуватися з Петром, і той образився, встромивши олівець в надувний басейн.
Дружина Безбородова штовхнула Петра з усієї сили. В результаті дитина отримала ряд серйозних травм, і її доставили в лікарню.
Станом на 23 липня, Петра виписали з лікарні. Про це повідомила Горчакова у своєму Instagram. Зараз дитина проходить амбулаторне лікування.
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За словами матері потерпілого, в селище, де постраждав її син, вони повертатися не планують.
"Вибачень нам ніхто з тих, про кого ви подумали, не приніс. А поки - додому, в звичну спокійну обстановку, відновлюватися і набиратися сил", - поділилася дівчина.
"Тримайтеся! Все Буде Добре"," Одужуйте", " Все Буде Добре, тримайтеся, Петі якнайшвидшого одужання❤🤗"," якнайшвидшого одужання!!! І дай Бог, щоб все це в майбутньому на дитині не відбилося 🙏 🙏 🙏 а вам сил!", "Все Буде Добре❤️❤️ головне, Одужуйте! ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, маленького сина відомого співака побили, подробиці вражають
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