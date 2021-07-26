До Землі наблизився метеорит, який надалі впав вниз



Величезний метеорит в ніч на 25 липня пронісся у небі над Норвегією. Його уламки могли впасти в лісі неподалік від Осло, але виявити їх поки не вдалося.

Як повідомляє ВВС, метеорит було видно близько п'яти секунд.

Очевидці кажуть, що падіння метеорита супроводжувалося не тільки світлом, але і посиленням вітру і вибухом.

Після того як він освітив нічне небо о 01:00 за місцевим часом (00: 00 за Києвом). Об'єкт рухався зі швидкістю 16,3 км/с. Спалах від згоряння метеорита в атмосфері був настільки сильним, що околиці на кілька секунд осяялися майже денним світлом.

Після падіння на лінію Служби порятунку надійшло безліч дзвінків від переляканих людей. Але ніяких відомостей про руйнування і травми, на щастя, не надходило.

Уламки астероїда поки не знайшли, але до місця можливого падіння була направлена група експертів.

Нагадаємо, що до Землі наближається величезний астероїд.

Як повідомляла Politeka, NASA попередило про наближення до землі астероїда діаметром від 88 до 200 м.

Також Politeka писала, що NASA підготували перший звіт щодо погодних умов у марсіанському кратері Езеро.