ВООЗ зробила прогноз про спалах штаму Дельта в Україні

Кількість хворих коронавірусом в Україні почне збільшуватися. Цього разу до цього призведе безпосередньо штам "Дельта", який поширюється по світу.

З прогнозом щодо нової хвилі захворюваності коронавіруса в Україні виступили у Всесвітній організації охорони здоров'я, пише УНІАН.

Глава Бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт попередив, що кількість хворих коронавірусом почне збільшуватися в кінці серпня-початку вересня. При цьому він зазначив, що точну дату початку нової хвилі спрогнозувати важко.

"Враховуючи наявні дані, широке поширення "Дельта", заходи громадської охорони здоров'я та соціальні заходи, охоплення вакцинацією та інші параметри, прогнозуємо, що випадки інфікування та госпіталізації почнуть рецидивувати наприкінці серпня — початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду та розширення масштабів вакцинації, — зазначив Хабіхт.

Варто відзначити, що цей новий штам в 1,6 рази агресивніше інші відомі варіанти, він в 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації і в 1,5 рази частіше — в реанімацію.

Для початку спалаху в регіоні досить невеликої кількості інфікованих-вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії.

Нагадаємо, що українців попередили про нову хвилю ковіда, почалася підготовка.

Як повідомляла Politeka раніше, четверта хвиля коронавірусу, в МОЗ назвали терміни і чим буде відрізнятися.

Також Politeka писала про нові правила при в'їзді з-за кордону.