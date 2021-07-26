У Київській області ввели "новий" карантин
Про це повідомляється на сайті Ставищенської ОТГ.
23 липня пройшло позачергове засідання комісії, де обговорювалося виявлення сказу на території селища.
Комісією з ТЕБ та НС встановлено карантинні обмеження на території селища Ставище та до територій які прилягають до нього в радіусі 10 км.
Також небезпечними вважаються населені пункти: Антонівка, с.Гейсиха, с. розкішна, с. Вишкківське, с. Кривець.
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На цей період забороняється вивозити з небезпечної зони і ввозити в собак, котів та інших тварин.
Нагадаємо, що в Україні готуються до введення нового суворого карантину вже цієї осені
До таких заходів доведеться вдатися в разі четвертої хвилі коронавірусу, викликаної мутацією Дельта.
При цьому для деяких українців зроблять винятки - особливі правила можуть ввести для тих, хто вакцинувався. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
До слова, що українців попередили про нову хвилю ковіду, почалася підготовка.
Як повідомляла Politeka раніше, четверта хвиля коронавірусу, в МОЗ назвали терміни і чим буде відрізнятися.
Також Politeka писала про нові правила при в'їзді з-за кордону.