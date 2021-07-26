У Чернігові жінка померла після сеансу масажу
З квартири масажистки жінку з серйозними болями в спині госпіталізували в міську клініку.
Як стало відомо прес-службі прокуратури Чернігівської області, саме різкий рух масажистки руками заподіяв її клієнтці смертельну травму.
У правоохоронному відомстві зазначено, що за попередніми даними, клієнтка прийшла додому до масажистки, де у тієї обладнаний спеціальний кабінет. Під час сеансу майстер долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої.
Щаслива Ані Лорак розсекретила, з ким відпочиває в Туреччині: "Красунчик"
Горбунов засвітив їх з Осадчої розкішний особняк по сусідству з Потапом: "Налітай!"
Погода влаштує українцям "гойдалки": від різкого похолодання до + 40 градусів
Молода дружина Віктора Павлика зізналася про труднощі після народження дитини: "Так я довго не протягну"
Внучка Ротару в міні покрутилася перед камерою, показавши красу з усіх боків: "Вау, яка фігура"
Це призвело до закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі. Жінка померла в неврологічному відділенні лікарні через необережний рух рук масажистки.
За вбивство з необережності підозрюваній масажистці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Така міра покарання передбачена в статті 119 Кримінального кодексу України.
Варто відзначити, що висока або 37,1, 37,2 температура — це завжди протипоказання до масажу. Якщо є серцево-судинні захворювання, гіпертонія, то, відповідно, і масаж буде інший, щоб не спровокувати підйом тиску, а навпаки трошки знизити.
Нагадаємо, що пенсіонери впали з висоти в Дніпрі, кадри НП.
Як Politeka писала, що в Одесі молодий робітник зірвався з висоти 8-го поверху, кадри НП.
Також Politeka повідомляла, що 2-місячна дівчинка впала на бетонну підлогу, її не могли доправити до лікарні.