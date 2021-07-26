У Чернігові жінка померла після сеансу масажу

З квартири масажистки жінку з серйозними болями в спині госпіталізували в міську клініку.

Як стало відомо прес-службі прокуратури Чернігівської області, саме різкий рух масажистки руками заподіяв її клієнтці смертельну травму.

У правоохоронному відомстві зазначено, що за попередніми даними, клієнтка прийшла додому до масажистки, де у тієї обладнаний спеціальний кабінет. Під час сеансу майстер долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої.

Це призвело до закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі. Жінка померла в неврологічному відділенні лікарні через необережний рух рук масажистки.

За вбивство з необережності підозрюваній масажистці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Така міра покарання передбачена в статті 119 Кримінального кодексу України.

Варто відзначити, що висока або 37,1, 37,2 температура — це завжди протипоказання до масажу. Якщо є серцево-судинні захворювання, гіпертонія, то, відповідно, і масаж буде інший, щоб не спровокувати підйом тиску, а навпаки трошки знизити.

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