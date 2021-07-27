Стали відомі подробиці загибелі дитини, яка травмувалася у фонтані в Дніпрі

Увечері в п'ятницю, 23 липня, дитина впала у фонтані між струменів води, які били з металевих форсунок. Мама дитини була поруч. Інцидент стався в сквері "Прибережний".

Більше доби лікарі боролися за життя хлопчика, але врятувати його не вдалося.

Медичний директор обласної дитячої лікарні Дніпра Юлія Заворотня повідомила, що дитина поступила у важкому стані. Медики не можуть сказати точного діагнозу, оскільки на це у них немає дозволу батьків, пише "Обозреватель".

"Йому необхідно було оперативне втручання. Операція тривала 7 годин. Однак через обширності отриманих травм у дитини сформувалася поліорганна недостатність. І він помер", - сказала медичний директор.

Ситуація викликала великий резонанс. Багато хто говорить, що в містах не повинно бути таких небезпечних споруд.

Відомий архітектор Георгій Духовичний пояснив, що при проектуванні фонтанів ніде не закладені правила про те, що, наприклад, форсунки, на які швидше за все і натрапила дитина, повинні бути якимось чином огороджені. Та й передбачити всі нестандартні ситуації неможливо.

Цікаво, що вже не перший рік мерія Дніпра проводить тендери на послуги з охорони фонтанів. У списку є і споруди в сквері"Прибережний". Цього року конкурс виграли дві фірми-" Центр безпеки Бастіон-Д "З Кам'янського та"Професійна варта".

Саме вони повинні були стежити за порядком біля фонтанів і не дозволяти дітям плескатися в них.

Вже наступного дня жителі цього мікрорайону писали, що з'явився охоронець і тепер всіх виганяє з фонтану.

Тим часом поліція Дніпра розпочала досудове провадження за ст.166 КК України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, яке призвело до тяжких наслідків. Винному загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

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