На Сумщині відпочинок 9-місячної дитини на дитячому майданчику ледь не закінчився трагедією

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіла мати постраждалої дитини в соцмережах.

За словами дівчини, все сталося на одному з дитячих майданчиків у місті Ромни.

"Сьогодні на цій гойдалки в парку катала свого 9-місячного сина, поруч була дівчинка 2-х років. Під час катання дах впав на дітей", - розповіла Анастасія.

Дах гойдалки тільки дивом не впав на голови дітей - малюків врятував їх маленький зріст.

"Але якби були трохи вище, була б *опа. Я не знаю, куди потрібно звертатися в таких випадках, пишу це лише для того, щоб на це звернули увагу і попередили інші нещасні випадки", - поділилася мати дитини.

У коментарях під постом місцеві жителі відзначили, що гойдалки настільки старі, що люди за 30 ще пам'ятають як на них каталися.



"А куди тут звертатися? Я пам'ятаю коли гойдалася на цих гойдалках і мені було 2 роки)))) А мені вже 37)", "вчора і ми свою дівчинку водили в парк. Ті що платні в хорошому стані, а безкоштовні гірки в жахливому стані. Пилу повно, а одна металева гора (при спуску) лопнути. Там дітки можуть поранитися", " Ми теж там гойдалися. Гойдалки, зазвичай не дуже. Потрібно там ретельно зробити перевірку. Це ж не справа. Це життя і здоров'я наших дітей!",- писали в коментарях під постом.



Нагадаємо, що нещастя сталося з 3-річною дитиною на ігровому майданчику.



