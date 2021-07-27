На Полтавщині дитина потрапила до лікарні після гри на батуті
Інцидент стався в одному з парків Кременчука, пишуть місцеві ЗМІ.
За попередньою інформацією, у 12-річної дівчинки діагностували травми шиї, забій грудно-поперекового відділу хребта та компресійний перелом тіла.
Дитину госпіталізували в травматологічне відділення місцевої лікарні в стані середньої тяжкості.
Також ми писали, що днями на Сумщині відпочинок 9-місячної дитини на дитячому майданчику ледь не закінчився трагедією.
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Мати дівчинки розповіла, що під час катання на гойдалці дах впав на дітей - малюків врятував їх маленький зріст.
Варто відзначити, що щорічно в Україні травмуються 360 тисяч дітей. Багато з них отримують травми на дитячих майданчиках, і все через їх запущений стан.
В Україні майже 80% територій, призначених для розваг та активних ігор дітей, не відповідають нормам безпеки.
Нагадаємо, що нещастя сталося з 3-річною дитиною на ігровому майданчику.
Як Politeka писала, батько випадково вбив дочку на дитячому майданчику.
Також Politeka повідомляла, біда на дитячому майданчику, маленька дитина потрапила в пастку.