Розкрито перші подробиці НП в США

27 липня, в американському штаті Каліфорнія поблизу аеропорту Тракі-Тахо розбився приватний літак Twin Turbo Jet Challenger 605. Повідомляється, що літальний апарат зазнав аварії під час того, як заходив на посадку.

Деталі НП повідомило видання ABC.

JUST IN 🚨 A plane preparing to land at Truckee-Tahoe Airport in California has crashed



pic.twitter.com/etjd3SIK0g — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 26, 2021

Слідчі припускають, що літак летів з території штатів Флорида або Айдахо. Повітряне судно рухалося в бік аеропорту з півночі. Скільки саме було пасажирів і членів екіпажу на момент трагедії, поки не повідомляється. Максимальна кількість людей, які могли поміститися на борту, становить 18 осіб.

У місці падіння виникла потужна пожежа. Літак впав в районі лісосмуги. Співробітники правоохоронних органів міста Траки заявили про те, що в результаті події ні конструкції, ні люди, які перебували на землі не постраждали.

У той же час ясно одне - люди, які перебували в літаку не мали шансів на виживання.

Наразі правоохоронці встановлюють причини авіакатастрофи. На місце події виїхало близько 10 пожежних машин.

Нагадаємо, що літак зі спортсменами впав одразу після зльоту, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.

Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва до Домінікани стався конфлікт між пасажирами.