Прославлений актор пішов у інший світ

У віці ста років помер ветеран німецьких екранів, актор, артист озвучення і телеведучий Герберт Кефер. Чоловік тримався огірком буквально до останнього, примудряючись грати в серіалах і фільмах.

Про смерть одного з легендарних акторів Німеччини повідомляє Zeit з посиланням на вдову артиста.

Кефер народився в 1924 році в Берліні. Закінчивши акторську школу, в 1940-му почав виступати в театрі. З 1941 по 1945-й воював на боці вермахту. Після перемоги СРСР опинився в числі військовополонених.

Повернувшись до Німеччини, працював у різних берлінських театрах. З 1952 - го-на ТБ НДР, незабаром ставши одним з "осіб, що визначають вигляд телемовлення країни".

Кінодебют Кефера відбувся роком раніше, причому втілював він як комічні образи, так і драматичні. За ним буде сумувати кожен глядач, адже він був неповторним майстром кіно.

Він автор ряду книг і лауреат безлічі важливих нагород. Найзначніші його ролі були в таких фільмах: "Кримінальний кросворд", "Екстрений виклик"," Телефон поліції - 110", відома радянському глядачеві казка з фаустівськими мотивами "Чарівних справ майстер", військова драма "Голий серед вовків".

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