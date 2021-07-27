У Києві блогер заради відео розбив віскі за $ 7500

На наступний же день підліток, який знімав "ефектне" відео, попросив вибачення.

Нагадаємо, що інцидент стався в дорогому магазині в Печерському районі Києва.

Двоє юних хлопців зайшли в магазин і попрямували до стелажа з елітними напоями. Там один з них взяв пляшку (віскі за 7,5 тис. доларів), потім нібито випадково пляшка вислизнула. Блогер театрально схопився за голову.

Важливо відзначити, що вибачатися за вчинок став оператор ролика, а не сам блогер, який розбив пляшку.

На своїй сторінці він на камеру розплакався і пообіцяв, що більше так не буде.

"Я прошу вибачення за те, що ми розбили пляшку, я це все знімав на відео. Мені дуже-дуже соромно. У мене, на жаль, немає грошей, щоб заплатити за цю пляшку", - розповів хлопець.

Відео з вибаченнями можна побачити тут.

До слова, покупниця супермаркету підсковзнулася на підлозі і вдарилася головою об металеву стоку

Одеситку з травмами по швидкій відвезли в лікарню, де їй наклали шви на голову.

"При вході в магазин я підслизнулася на мильній якійсь воді і влетіла головою в металеву стійку для товарів з гострими кутами, в результаті чого отримала травму голови з рваною раною лівої надбрівної дуги і "захоплюючу" поїздку на швидкій в хірургію єврейської лікарні", - розповіла дівчина.

Постраждалій наклали 26 швів у лікарні.

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