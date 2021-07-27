Біля Бердянська скажена тварина покусала людей

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Бердянської РДА.



Інцидент стався в селі Червоне поле. До медиків звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що кіт вкусив її, чоловіка і ще двох сусідів.

Після того, що сталося чоловік убив тварину, а фахівці підтвердили у нього сказ.

Зараз подружня пара перебувають на лікуванні, а в селі ввели карантинні обмеження, а також було вирішено прищепити від сказу котів, собак, рогату худобу. "За результатами розгляду даного питання комісія прийняла рішення про накладення карантину по сказу кота С.Червоне поле Осипенківської сільської територіальної громади Бердянського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що сказ не можна вилікувати, його можна лише попередити.

Уважність і обережність у поводженні з тваринами, а особливо з дикими і незнайомими, має бути головним правилом для кожного.

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