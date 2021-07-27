У Києві підліток побив жителя Деснянського району
Тепер малолітнього злочинця покарають, про це
Злочин було скоєно ще в листопаді 2020 року на проспекті Лісовому.
У поліцію від лікарів надійшло повідомлення про те, що 39-річного чоловіка сильно побили.
За підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали 16-річного киянина.
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З'ясувалося, що між хлопцем і потерпілим виникла сварка, а потім бійка.
Тоді юнак кілька разів ударив в голову і в живіт чоловіка. Місцевий житель отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Ведеться досудове розслідування за ч.1 ст. 122. За скоєне хлопцеві загрожує до трьох років в'язниці.
Нагадаємо, що в Києві знову сталася масова бійка з різаниною.
За словами очевидців, інцидент стався в самому центрі столиці на Хрещатику.
Під час масової бійки із застосуванням газових балонів були сильно поранені двоє людей.
На місце прибули шість машин поліції і дві швидкі, які госпіталізували постраждалих.
Свідки інциденту розповіли, що учасники бійки сховалися в квартирі в одному з житлових будинків.
На місце працювала оперативна група.
До слова, перестрілка сталася в центрі Києва, кадри НП: "натовп молодих людей...".
Як повідомляла Politeka, масова бійка спалахнула в центрі Києва на очах перехожих, з'явилися кадри.
Також Politeka писала, що відео масової бійки в центрі Києва потрапило на відео.