У Києві підліток побив жителя Деснянського району

Тепер малолітнього злочинця покарають, про це передають у поліції Києва.

Злочин було скоєно ще в листопаді 2020 року на проспекті Лісовому.

У поліцію від лікарів надійшло повідомлення про те, що 39-річного чоловіка сильно побили.

За підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали 16-річного киянина.

З'ясувалося, що між хлопцем і потерпілим виникла сварка, а потім бійка.

Тоді юнак кілька разів ударив в голову і в живіт чоловіка. Місцевий житель отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Ведеться досудове розслідування за ч.1 ст. 122. За скоєне хлопцеві загрожує до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, що в Києві знову сталася масова бійка з різаниною.

За словами очевидців, інцидент стався в самому центрі столиці на Хрещатику.

Під час масової бійки із застосуванням газових балонів були сильно поранені двоє людей.

На місце прибули шість машин поліції і дві швидкі, які госпіталізували постраждалих.

Свідки інциденту розповіли, що учасники бійки сховалися в квартирі в одному з житлових будинків.

На місце працювала оперативна група.

До слова, перестрілка сталася в центрі Києва, кадри НП: "натовп молодих людей...".

Як повідомляла Politeka, масова бійка спалахнула в центрі Києва на очах перехожих, з'явилися кадри.

Також Politeka писала, що відео масової бійки в центрі Києва потрапило на відео.