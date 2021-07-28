Джої Джордісон, співзасновник і барабанщик агресивної хард-рок-групи Slipknot, помер

Про це пише видання Variety з посиланням на заяву сім'ї музиканта, якому було 46 років.

"Ми з розбитим серцем повідомляємо про те, що Джої Джордісон, плідний барабанщик, музикант і артист, мирно помер уві сні 26 липня 2021 року», - йдеться в заяві.

Відзначається, що Джої був ніжною особистістю з величезним серцем і любов'ю до всього, що пов'язано з сім'єю і музикою.

Сім'я Джоуї попросила друзів, фанатів і ЗМІ поважати їх потребу в самоті і світі в цей неймовірно важкий час. Сім'я влаштує приватну панахиду і просить ЗМІ та громадськість поважати їхні побажання.

Joey Jordison, a founding member of Slipknot, who drummed for the influential metal band in its most popular period and helped write many of its best-known songs, has died at age 46. https://t.co/Uz3j3iIiGi — The Associated Press (@AP) July 28, 2021

Через кілька годин після оголошення група розмістила чорне зображення в своїх соціальних мережах.

Одягнені в маски і виконують стиль музики, незвично агресивний навіть для жанру хеві-метал, Slipknot увірвалися на музичну сцену з міста Де-Мойн, штат Айова, в 1990-х роках. Джордісон був дуже помітним учасником групи, музика якої грунтувалася на його ритмах і витривалості; він також був співавтором багатьох пісень. Він був учасником з моменту їх утворення в 1995 році до свого відходу в кінці 2013 року. Хоча офіційної заяви не було зроблено, джерела кажуть, що він був звільнений з групи.

RIP JOEY JORDISON. One of the absolute greatest to ever sit behind a drum kit. A man who’s talent and persona influenced multiple generations of fans and musicians alike. The world of music lost a true icon today pic.twitter.com/7lSQ4NsqSp — JAUZ $BTX (@Jauzofficial) July 28, 2021

Сам Джордісон у своєму повідомленні на Facebook тоді писав, що» не пішов «і був» шокований «і»приголомшений". Пізніше він розповів, що страждав від неврологічного розладу, яке заважало йому грати на барабанах, хоча він грав на барабанах у своїй останній групі Sinsaenum. Також він сформував Scar the Martyrn незабаром після відходу з Slipknot. Ця група розкололася в 2016 році. Незабаром після цього він приєднався до Sinsaenum і грав з ними до цих пір.

A game changing drummer/musician: Watching #joeyjordison was like seeing a machine with human quality. Only met him a few times, but super down-to Earth/humble. A huge loss. #ripjoeyjordinson pic.twitter.com/JcT3QDJ8dE — Alex Skolnick (@AlexSkolnick) July 28, 2021

За свою кар'єру Джордісон отримав безліч нагород, а також зайняв 13 місце в списку 50 кращих рок-барабанщиків за версією видання Classic Rock.