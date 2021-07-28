На Миколаєві чоловік врятував життя дитині
Як передає Politeka.net, про подію розповіли в прес-службі МВС України в Facebook.
Того дня двоє хлопців і дві дівчини вирушили купатися на місцевий канал. Діти стрибали у воду, але в один момент одну з дівчаток почало відносити течією. Спочатку друзі намагалися самостійно допомогти їй, але коли зрозуміли, що у них нічого не вийде, почали кликати на допомогу.

"Чую, кричить хлопчик:" Дядя Вітя, Катя тоне!"", - поділився Віктор Радченко. Чоловік без роздумів просився на допомогу дитині. Водойма була дуже небезпечною через сильну течію.

річка

Чоловік зазначив, що дістати дівчинку з води виявилося дуже важко - їм довелося плисти більше 70, щоб дістатися до місця, де можна було нормально вийти з води.
Вибрав на берег, дівчинка була зовсім знесилена, але вдячна своєму спасителю.

Варто відзначити, що не всі подібні випадки в Україні закінчуються щасливо і на місці подій дуже рідко буває такий "дядя Вітя".

З початку року у нас в країні на воді загинуло 836 осіб.

Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній, медики.

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