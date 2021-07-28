На Хмельниччині внаслідок ДТП постраждали тварини
Аварія сталася поблизу населеного пункту Шепетівка-перекинулася фура, яка перевозила дві сотні свиней.
В результаті інциденту багато свині розбрелися навколо, деяким пощастило менше-вони просто вмирали на узбіччі.
Наразі правоохоронці встановлюють більш детальні обставини аварії.
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Варто відзначити, що з початку 2021 року (станом на Березень) в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
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