На Хмельниччині внаслідок ДТП постраждали тварини

Аварія сталася поблизу населеного пункту Шепетівка-перекинулася фура, яка перевозила дві сотні свиней.

В результаті інциденту багато свині розбрелися навколо, деяким пощастило менше-вони просто вмирали на узбіччі.

Наразі правоохоронці встановлюють більш детальні обставини аварії.

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Варто відзначити, що з початку 2021 року (станом на Березень) в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.