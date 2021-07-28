На Закарпатті обірвалося життя молодого українського спортсмена
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці Федерації біатлону в регіоні.
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці Федерації біатлону в регіоні.
Серце 17-річного Дмитра Барнича зупинилося в результаті аварії, яка сталася 25 липня.
"Невблаганна смерть відняла його у сім'ї і друзів в самому розквіті життя. Ми знали його як привітного і доброго хлопця, надзвичайно талановитого і перспективного спортсмена", - йдеться в повідомленні.
У регіональній федерації біатлону висловили співчуття родині загиблого, а українці в мережі були просто розбиті новиною про трагедію.
"Щирі співчуття, а батькам сили і витримки пережити це горе", "це жах, дуже шкода що такий молодий тільки жити і жити. Спочивай з миром", " нехай спочиває з миром,
співчуваю батькам", " Небо забирає кращих. Важко підібрати слова співчуття рідним і близьким. З цим болем жити все життя. Горе. Велике горе і біль", - писали в мережі.
співчуваю батькам", " Небо забирає кращих. Важко підібрати слова співчуття рідним і близьким. З цим болем жити все життя. Горе. Велике горе і біль", - писали в мережі.
Нагадаємо, страшна хвороба забрала життя українки, без мами залишилося три дівчинки.
Як повідомляла Politeka, трагічно обірвалося життя перспективної української дизайнерки, їй було всього 36.
Також Politeka писала, що не стало видатної українки, колеги та рідні не знаходять собі місця.
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