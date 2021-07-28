"Невблаганна смерть відняла його у сім'ї і друзів в самому розквіті життя. Ми знали його як привітного і доброго хлопця, надзвичайно талановитого і перспективного спортсмена", - йдеться в повідомленні.

У регіональній федерації біатлону висловили співчуття родині загиблого, а українці в мережі були просто розбиті новиною про трагедію.

"Щирі співчуття, а батькам сили і витримки пережити це горе", "це жах, дуже шкода що такий молодий тільки жити і жити. Спочивай з миром", " нехай спочиває з миром,

співчуваю батькам", " Небо забирає кращих. Важко підібрати слова співчуття рідним і близьким. З цим болем жити все життя. Горе. Велике горе і біль", - писали в мережі.