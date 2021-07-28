Стан першого президента України, а також представника в Тристоронній контактній групі, Леоніда Кравчука погіршився

Місяць тому він переніс складну операцію на серці. І з того часу перебуває в реанімації. Про це 27 липня йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що зараз Кравчук знаходиться в Київському Інституті серця. За інформацією прес-секретаря першого президента України, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. На даний момент самостійно дихати він не може.

Лікарі коментарів не дають, кажуть, сім'я Леоніда Макаровича заборонила повідомляти подробиці його самопочуття.

Прес-секретар Леоніда Кравчука Оксана Сибірцева 26 липня повідомила, що стан здоров'я першого президента не покращився після операції. А динаміка поліпшення стану здоров'я дуже повільна.

Зазначимо, через операцію Кравчук вперше за тривалий час пропустив святкове засідання парламенту з нагоди Дня Конституції України.

Нагадавши, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.