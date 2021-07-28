Помер один з кращих акторів Франції

Жан-Франсуа Стевенен помер у лікарні в Нейї-сюр-Сені у Франції 27 липня у віці 77 років. Він був легендарним французьким актором, режисером, сценаристом, продюсером і художником.

Сумну звістку повідомили Le Figaro з посиланням на підтвердження від сина кінематографіста, який не встиг з ним попрощатися.

Жан-Франсуа народився 23 квітня 1944 року в Лон-ле-Соньє. Маючи здібності в математиці, вступив до вищої комерційної школи. Але кінематограф пересилив. Жан-Франсуа написав роботу з економіки кіно і поїхав на Кубу на стажування, прямо по ходу освоюючи різні кінопрофесії - від технічних до посади помічника режисера.

На його рахунку - дві сотні фільмів і серіалів: "Дикий Мауглі", "Американська ніч", "Кишенькові гроші", "Пси Війни", "Слово поліцейського", жахлива некрофільська драма по Буковськи "Холодний місяць", "Людина з поїзда".

Причому особливо Стевенен подобався Франсуа Трюффо, який знімав його неодноразово.

Потім Стевенен і сам став режисером, знявши в Юрі в горах неподалік від місць, де виріс, свій перший фільм "Шапка" (Le Passe-montagne, 1978), в якому його персонаж шукав загадкову долину.

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