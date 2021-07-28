У Миколаєві підлітки влаштували стрілянину в центрі міста
Інцидент стався в ніч з 26 на 27 липня. До правоохоронців звернулися місцеві жителі, і повідомили про постріли, пишуть Novosti N.
На місцево було направлено відразу кілька нарядів поліції і карети швидкої допомоги.
Як з'ясувалося, дебош влаштували близько 10 підлітків у віці від 14 до 16 років. Спочатку патрульним вони категорично відмовлялися.
Поліцейський з'ясували, що почалося все зі словесної перепалки, яка спочатку перейшла в бійку, а потім один з них відкрив стрілянину.
Дочка Пугачової Орбакайте вразила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "З віком все..."
Не стало легендарного актора, який до останнього дня виходив на сцену: "Неповторний майстер кіно"
72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах: "Бідний Макс..."
Покалічена Кравець з "Квартал 95" чесно розповіла, що з нею сталося: "Ми поїхали в лікарню, а там..."
Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."
Судячи з поранення потерпілого, швидше за все, це був звичайний пневматичний пістолет.
В даний час поліція з'ясовує всі обставини інциденту на місці події.
Раніше ми повідомили, що в Дніпрі молоді люди відкрили стрілянину на набережній - два хлопця і дві дівчини, прямували додому з випускного.
У одного з них виявився пістолет, з якого вони і почали палити куди не попадя, передаючи його з рук в руки.
Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.
Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.