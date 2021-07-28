У Миколаєві підлітки влаштували стрілянину в центрі міста

Інцидент стався в ніч з 26 на 27 липня. До правоохоронців звернулися місцеві жителі, і повідомили про постріли, пишуть Novosti N.

На місцево було направлено відразу кілька нарядів поліції і карети швидкої допомоги.

Як з'ясувалося, дебош влаштували близько 10 підлітків у віці від 14 до 16 років. Спочатку патрульним вони категорично відмовлялися.

Поліцейський з'ясували, що почалося все зі словесної перепалки, яка спочатку перейшла в бійку, а потім один з них відкрив стрілянину.

Судячи з поранення потерпілого, швидше за все, це був звичайний пневматичний пістолет.

В даний час поліція з'ясовує всі обставини інциденту на місці події.

Раніше ми повідомили, що в Дніпрі молоді люди відкрили стрілянину на набережній - два хлопця і дві дівчини, прямували додому з випускного.

У одного з них виявився пістолет, з якого вони і почали палити куди не попадя, передаючи його з рук в руки.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва-поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.