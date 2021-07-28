Українка їхала з Києва до Ужгорода- різко їй стало погано, після чого почалися перейми
Про це повідомляє місцевий канал"Тернопіль 1".
Як розповіли провідники, вночі вагітній пасажирці стало погано - вона скаржилася на біль у животі, її стало нудити.
Про інцидент повідомили на Тернопільську залізничну станцію, де викликали до поїзда бригаду швидкої, яка і прийняла в поїзді пологи.
Дочка Пугачової Орбакайте вразила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "З віком все..."
Вагітна Осадча і Горбунов несподівано покинули Україну: з'ясувалася причина
Ілона Гвоздьова більше ніколи не вийде на паркет "Танців з зірками": "Дуже шкода..."
Полякова одягла маленький купальник і вразила об'ємними формами на курорті: "Ну що?"
Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."
Близько першої години ночі жінка народила у вагоні дитину.
Жінку з дитиною лікарі доставили в лікарню, за словами медиків, зараз мати і дитина почуваються добре.
До слова, на Хмельниччині сталася НП на залізниці.
Нагадаємо, поїзд Одеса-Маріуполь під час поїздки втратив вікно, відео
Як Politeka писала, під Дніпром горять пасажирські вагони.
Також Politeka повідомляла, зійшов з рейок поїзд з пасажирами, багато жертв і перші кадри.