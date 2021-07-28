Українка їхала з Києва до Ужгорода- різко їй стало погано, після чого почалися перейми

Про це повідомляє місцевий канал"Тернопіль 1".

Як розповіли провідники, вночі вагітній пасажирці стало погано - вона скаржилася на біль у животі, її стало нудити.

Про інцидент повідомили на Тернопільську залізничну станцію, де викликали до поїзда бригаду швидкої, яка і прийняла в поїзді пологи.

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Близько першої години ночі жінка народила у вагоні дитину.

Жінку з дитиною лікарі доставили в лікарню, за словами медиків, зараз мати і дитина почуваються добре.

До слова, на Хмельниччині сталася НП на залізниці.

Про це повідомили у прес-службі поліції області.
Інцидент стався рано вранці, 25 липня. Поїзд сполученням "Ланівці-Шепетівка " скоїв наїзд на місцевого жителя.
За попередньою інформацією, 33-річний чоловік заснув на залізничній колії.

"Проїжджаючи, потяг зачепив чоловіка. Внаслідок цього той отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації двох нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поїзд Одеса-Маріуполь під час поїздки втратив вікно, відео

Як Politeka писала, під Дніпром горять пасажирські вагони.

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