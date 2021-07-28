Потрібно посилювати заходи безпеки і контролю в Україні
Щоб зменшити ймовірність поширення штаму коронавірусу Дельта в Україні хочуть ввести додаткові перевірки та обмеження.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду в середу, 28 липня.
У разі схвалення постанови МОЗ, особливому контролю підлягають вакциновані іноземці та громадяни з Росії та Індії. Якщо вони провели 7 днів в цих країнах, то повинні пройти обов'язкову самоізоляцію терміном 14 днів без можливості її припинення.
Дочка Пугачової Орбакайте вразила образом в обтягуючій сукні і шкірі: "З віком все..."
Вагітна Осадча і Горбунов несподівано покинули Україну: з'ясувалася причина
Небезпечну хворобу зафіксували на українському курорті, введено карантин: що відомо
72-річна Пугачова з'явилася на святі в обтягуючих лосинах: "Бідний Макс..."
Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."
Українці безперешкодно в'їжджати в країну зможуть за наявності хоча б одного щеплення проти COVID-19.
Всі іноземці повинні будуть мати негативний результат тесту і страховий поліс.
У разі отримання позитивного тесту на COVID-19 після перетину кордону, людина повинна буде піти на самоізоляцію або лікування. Після епідеміологи почнуть розслідування випадку і тестування всіх контактних з інфікованим людей.
Нагадаємо, що українців попередили про третю хвилю ковіда, почалася підготовка.
Як повідомляла Politeka раніше, четверта хвиля коронавірусу, в МОЗ назвали терміни і чим буде відрізнятися.
Також Politeka писала, що нові правила при в'їзді з-за кордону.