Сумна звістка сколихнула музичну індустрію

На 73-му році життя помер італійський актор, співак і телеведучий Джанні Надзаро. Його смерть настала в одному з госпіталів Риму, де він проходив лікування від раку легенів.

Про смерть однієї з найважливіших італійських зірок 70-х повідомило La Repubblica.

Надзаро народився в Неаполі 27 жовтня 1948 року. Сценічну кар'єру розпочав у 1965-му під псевдонімом Бадді (Buddy), пародіюючи Боббі Соло, Адріано Челентано, Джанні Моранді та інших.

З 1968-го, з фестивалю Un disco per l'estate ("Пісня літа"), почав виступати під своїм справжнім ім'ям. У тому ж році випустив дебютний сингл. У 1970-му Джанні перемагає на фестивалі в Неаполі з піснею Me chiamme ammore.

Надзаро шість разів брав участь у найбільших фестивалях італійської пісні в Сан-Ремо, в 1974-му діставшись до фіналу з піснею A modo Mio.

З того часу він почав зніматися в кіно і театрі, його акторський талант визнали багато критиків, які звертали увагу на його "природну" гру. Він не грав, а жив сценою.

Джанні Надзаро був помічений аргентинським імпресаріо, який в організовує запис альбому CD, що містить пісні іспанською мовою і промо-тур з виступами в аргентинських національних радіотелевізійних передачах, а так само, концерти в театрі Колезей Буенос-Айреса, одному з найбільших і важливих в місті. Джанні Надзаро отримує оглушливий успіх, що зробило його кумиром багатьох поколінь.

Нагадаємо, що американська актриса кіно і ТБ і танцівниця Беверлі Джоанн Лінвілл померла в Лос-Анджелесі на 94-му році життя.

Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.

Також Politeka писала, що актриса і балерина Віолетта Прохорова померла в Італії.