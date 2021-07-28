Сумна звістка сколихнула музичну індустрію
На 73-му році життя помер італійський актор, співак і телеведучий Джанні Надзаро. Його смерть настала в одному з госпіталів Риму, де він проходив лікування від раку легенів.
Про смерть однієї з найважливіших італійських зірок 70-х повідомило La Repubblica.
Надзаро народився в Неаполі 27 жовтня 1948 року. Сценічну кар'єру розпочав у 1965-му під псевдонімом Бадді (Buddy), пародіюючи Боббі Соло, Адріано Челентано, Джанні Моранді та інших.
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З 1968-го, з фестивалю Un disco per l'estate ("Пісня літа"), почав виступати під своїм справжнім ім'ям. У тому ж році випустив дебютний сингл. У 1970-му Джанні перемагає на фестивалі в Неаполі з піснею Me chiamme ammore.
Надзаро шість разів брав участь у найбільших фестивалях італійської пісні в Сан-Ремо, в 1974-му діставшись до фіналу з піснею A modo Mio.
З того часу він почав зніматися в кіно і театрі, його акторський талант визнали багато критиків, які звертали увагу на його "природну" гру. Він не грав, а жив сценою.
Джанні Надзаро був помічений аргентинським імпресаріо, який в організовує запис альбому CD, що містить пісні іспанською мовою і промо-тур з виступами в аргентинських національних радіотелевізійних передачах, а так само, концерти в театрі Колезей Буенос-Айреса, одному з найбільших і важливих в місті. Джанні Надзаро отримує оглушливий успіх, що зробило його кумиром багатьох поколінь.
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