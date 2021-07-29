На Вінничині зникла безвісти сім'я з маленькою дитиною
Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Національної поліції України у Facebook.
48-річна Оксана Казьмін, 34–річний Володимир Казьмін та їх 4-річний син Микита з села Яришівка Вінницького району перестали виходити з рідними на зв'язок 27 липня.
За попередньою інформацією, подружжя може пересуватися на автомобілі BMW темного кольору на іноземній реєстрації.
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