На Вінничині зникла безвісти сім'я з маленькою дитиною

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Національної поліції України у Facebook.

48-річна Оксана Казьмін, 34–річний Володимир Казьмін та їх 4-річний син Микита з села Яришівка Вінницького району перестали виходити з рідними на зв'язок 27 липня.

За попередньою інформацією, подружжя може пересуватися на автомобілі BMW темного кольору на іноземній реєстрації.

"В рамках розслідування відкритого за фактом зникнення людей кримінального провадження, співробітники поліції проводять всі необхідні слідчі та розшукові дії для встановлення їх місця перебування", - йдеться в повідомленні.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження сім'ї, повідомте в поліцію за телефонами 102, 098 304 02 70 або 097 946 13 77.

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