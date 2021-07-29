На Вінничині зникла безвісти сім'я з маленькою дитиною



Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Національної поліції України у Facebook.



48-річна Оксана Казьмін, 34–річний Володимир Казьмін та їх 4-річний син Микита з села Яришівка Вінницького району перестали виходити з рідними на зв'язок 27 липня.



За попередньою інформацією, подружжя може пересуватися на автомобілі BMW темного кольору на іноземній реєстрації.