Поблизу Миколаєва загорівся потяг, в якому знаходилися пасажири Як передає Як передає Politeka.net , про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС області.

Інцидент стався ввечері, 28 липня. До рятувальників надійшло повідомлення, що загорівся поїзд "Інтер-Сіті" сполученням "Київ-Херсон".

На місці співробітники ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходився у відсіку тягового тепловоза. Площа пожежі становила 6 метрів квадратних.

"9 пасажирських вагонів, в яких знаходилася 71 людина, з них 60 пасажирів, відчеплені від тепловоза. О 21:45 пожежу локалізовано, о 21: 55 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав. Наразі встановлюються причини загоряння.