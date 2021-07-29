Поблизу Миколаєва загорівся потяг, в якому знаходилися пасажириЯк передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС області.
Інцидент стався ввечері, 28 липня. До рятувальників надійшло повідомлення, що загорівся поїзд "Інтер-Сіті" сполученням "Київ-Херсон".
На місці співробітники ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходився у відсіку тягового тепловоза. Площа пожежі становила 6 метрів квадратних.
"9 пасажирських вагонів, в яких знаходилася 71 людина, з них 60 пасажирів, відчеплені від тепловоза. О 21:45 пожежу локалізовано, о 21: 55 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав. Наразі встановлюються причини загоряння.
Варто зазначити, що протягом минулого року сталося 50 аварій на залізничних переїздах і дев'ять - на коліях поза переїздами.
Зазвичай ДТП на перехрестях шляхів з автодорогами відбуваються з вини водіїв автотранспорту, які порушують правила дорожнього руху, які своїми діями ставлять під загрозу власне життя.
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Нагадаємо, трамвай загорівся в Одесі, водій заліз на дерево.
Як Politeka писала, під Дніпром горять пасажирські вагони.
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