На Миколаєві дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
До правоохоронців звернулися медики, які повідомили, що в реанімації перебуває 12-річна дівчинка.
За попередньою інформацією, вона вистрибнула з вікна квартири на четвертому поверсі однієї з багатоповерхівок Южноукраїнська. Дівчинка намагалася покінчити життя самогубством.
У квартирі постраждала перебувала разом з друзями, які розповіли, що вона посварилася з хлопцем і пішла до себе в кімнату.
Хлопці почули крик, але в кімнаті дівчинку не застали - вона вже лежала під вікнами будинку.
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"Зараз дівчинка перебуває у важкому стані. Всі обставини події встановлюють поліцейські", - йдеться в повідомленні.
За фактом події слідчі почали кримінальне провадження.
Варто зазначити, що серед основних причин, за якими діти йдуть на суїцид, – сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.
Нагадаємо, що у Києві молодий хлопець намагався покінчити життя самогубством.
Як повідомляла Politeka, вагітна вирішила звести рахунки з життям.
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