На Миколаєві дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

До правоохоронців звернулися медики, які повідомили, що в реанімації перебуває 12-річна дівчинка.

За попередньою інформацією, вона вистрибнула з вікна квартири на четвертому поверсі однієї з багатоповерхівок Южноукраїнська. Дівчинка намагалася покінчити життя самогубством.



У квартирі постраждала перебувала разом з друзями, які розповіли, що вона посварилася з хлопцем і пішла до себе в кімнату.

Хлопці почули крик, але в кімнаті дівчинку не застали - вона вже лежала під вікнами будинку.

"Зараз дівчинка перебуває у важкому стані. Всі обставини події встановлюють поліцейські", - йдеться в повідомленні.

За фактом події слідчі почали кримінальне провадження.

Варто зазначити, що серед основних причин, за якими діти йдуть на суїцид, – сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

Нагадаємо, що у Києві молодий хлопець намагався покінчити життя самогубством.

Як повідомляла Politeka, вагітна вирішила звести рахунки з життям.

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