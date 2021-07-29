Україну накрили зливи і ураганний вітер

Зливи зі шквалами 28 липня наробили біди у Львівській та Хмельницькій областях, на Волині, Прикарпатті та Буковині. Вітер зривав дахи будинків і валив дерева.

Про це повідомляє ТСН.

У місті Золочів Львівської області зірвало дах з народного Дому та військкомату, затоплено бібліотеку та книгосховище. Вітер був такої сили, що дерева виривало з корінням, вони падали на дороги і автомобілі.

На Волині негода також повалила дерева, зірвала дахи і залишила людей без електропостачання.

На території Ратнівської громади знесло покрівлю дитячого садка, а в Камінь-Каширському районі через повалені дерева на дорозі утворився затор.

У Нетішині на Хмельниччині шквальний вітер зламав 15 дерев. Листям і гілками забило зливні каналізації. Посилення вітру призвело до замикання однієї з електромереж.

У Чернівцях злива затопила з десяток вулиць у центрі міста та паралізувала рух транспорту. Найбільше дісталося залізничному вокзалу. Вода затопила все приміщення, в озеро перетворився і перон, вода стікала на шляху.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.