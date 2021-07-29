У Вінниці обірвалося життя чоловіка після візиту до стоматолога

Трагедія сталася вчора, 28 липня - в цей день йому мало виповниться 52 роки, пише "33 канал".

Все почалося з того, що вінничанин пішов у місцеву стоматологічну поліклініку полікувати зуб.

Там йому надали допомогу, але вже після чоловіка почали мучити нестерпні головні болі і у нього розпухла щока.

"У першу інфекційну Вінницьку лікарню він вже потрапив до реанімації. Чоловік перебував у комі і йому поставили невтішний діагноз-менінгіт", - йдеться в повідомленні.

За інформацією журналістів, поки невідомо, чи будуть родичі померлого подавати заяву в поліцію про медичну недбалість стоматолога.

Раніше ми писали, що не Сумщині у жінки під пломбою виявили неприємну знахідку.

Минулого року мешканка Шостки Лариса двічі лікувала один і той же зуб. Спочатку навесні вона зверталася до приватного стоматолога.

Черговий візит до фахівця стався тиждень тому.

Як виявилося, під старою пломбою у неї виявився кліщ. Постраждала здала аналізи і вони дали позитивний результат на бореліоз.

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