У Вінниці обірвалося життя чоловіка після візиту до стоматолога
Трагедія сталася вчора, 28 липня - в цей день йому мало виповниться 52 роки, пише "33 канал".
Все почалося з того, що вінничанин пішов у місцеву стоматологічну поліклініку полікувати зуб.
Там йому надали допомогу, але вже після чоловіка почали мучити нестерпні головні болі і у нього розпухла щока.
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"У першу інфекційну Вінницьку лікарню він вже потрапив до реанімації. Чоловік перебував у комі і йому поставили невтішний діагноз-менінгіт", - йдеться в повідомленні.
За інформацією журналістів, поки невідомо, чи будуть родичі померлого подавати заяву в поліцію про медичну недбалість стоматолога.
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