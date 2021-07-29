Актор помер у вівторок 27 липня, в Ріо-де-Жанейро

Актор і найвідоміший в Бразилії артист озвучування і дубляжу Орландо Драммон помер у вівторок на 102-му році життя в Ріо-де-Жанейро.

Деталі повідомило видання ISTOE.



Драммона госпіталізували ще в травні, лікарі діагностували у нього сечостатеву інфекцію. Протягом декількох місяців актор перебував у лікарні, проте медики не змогли врятувати його життя. Причиною смерті Драммона стала поліорганна недостатність.

Орландо Драммон Кардоза народився в 1919 році в Сан-Паулу. Він почав свою акторську кар'єру в 1950-х роках. У 1967 році Драммон працював в озвучці "Спіді Гонщика", а в 1987 — в озвучці "Супер-друзів". Він також озвучував тата смурфа, Альфа та інших відомих героїв мультфільмів.

Крім того, більше 35 років актор був голосом пса Скубі-Ду в мультсеріалі, який полюбився дітям і дорослим, цього персонажа знав кожен. Таким чином Драммон поставив рекорд в озвучці і був внесений до Книги рекордів Гіннесса.

У мережі багато людей сумують і залишають в постах слова співчуття рідним і близьким актора: "Спочивай з миром", "геніально зіграв Скубі-Ду", "Його буде не вистачати, ми всі сумуємо".

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