При собі він має сірий рюкзак

Хлопчика шукають поліцейські та небайдужі місцеві жителі

Шосту добу На Київщині шукають 13-річного хлопчика. Дмитро Герівський пішов з дому 24 липня в селі Голодьки Білоцерківського району.

Деталі повідомило Відділення поліції №3 (м. Тетіїв) Білоцерківського районного управління поліції.

За інформацією Білоцерківського районного управління поліції, наразі місцезнаходження хлопця невідоме. Але він може перебувати у Білій Церкві.

Хлопчику на вигляд 13 років, Дмитро щільної статури, його волосся русяве, обличчя овальне, очі карі, а зріст приблизно 160 см.

У день зникнення 13-річний хлопчик був одягнений в шорти темного кольору, футболку сірого кольору, чорні кросівки. При собі має сірий рюкзак.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклого, повідомляти їм будь-яким зручним способом: дзвонити за номером "102" або звернутися до найближчого відділення поліції.

Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.

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