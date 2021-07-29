Хлопчика шукають поліцейські та небайдужі місцеві жителі
Шосту добу На Київщині шукають 13-річного хлопчика. Дмитро Герівський пішов з дому 24 липня в селі Голодьки Білоцерківського району.
Деталі повідомило Відділення поліції №3 (м. Тетіїв) Білоцерківського районного управління поліції.
За інформацією Білоцерківського районного управління поліції, наразі місцезнаходження хлопця невідоме. Але він може перебувати у Білій Церкві.
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Хлопчику на вигляд 13 років, Дмитро щільної статури, його волосся русяве, обличчя овальне, очі карі, а зріст приблизно 160 см.
У день зникнення 13-річний хлопчик був одягнений в шорти темного кольору, футболку сірого кольору, чорні кросівки. При собі має сірий рюкзак.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклого, повідомляти їм будь-яким зручним способом: дзвонити за номером "102" або звернутися до найближчого відділення поліції.
Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.
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