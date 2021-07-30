Раніше ми повідомляли, що на Київщині підліток налякав однокласників у чаті, а пізніше його знайшли мертвим.
Трагедія сталася в місті Вишгород - 14-річний хлопець покінчив життя самогубством. До цього в чаті з однокласниками він погрожував підірвати бойові патрони
Варто зазначити, що серед основних причин, за якими діти йдуть на суїцид, – сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.
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Нагадаємо, що у Києві молодий хлопець намагався покінчити життя самогубством.
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