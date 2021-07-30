На Рівненщині знайшли мертвою дитину
Як передає Politeka.net, про це повідомили у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги у Facebook.
Дитини, по повішеним на мотузці з якої зроблена гойдалка, знайшли його брати.
"Бригада" швидкої " констатувала біологічну смерть дитини (орієнтовно 9 років)", - йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, хлопчик з багатодітної сім'ї. Також медики повідомили, на місці трагедії не було його батьків.
Більш детальні обставини трагедії встановлюватиме поліція.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині підліток налякав однокласників у чаті, а пізніше його знайшли мертвим.

Трагедія сталася в місті Вишгород - 14-річний хлопець покінчив життя самогубством. До цього в чаті з однокласниками він погрожував підірвати бойові патрони

Варто зазначити, що серед основних причин, за якими діти йдуть на суїцид, – сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

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Нагадаємо, що у Києві молодий хлопець намагався покінчити життя самогубством.

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