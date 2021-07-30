"Бригада" швидкої " констатувала біологічну смерть дитини (орієнтовно 9 років)", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, хлопчик з багатодітної сім'ї. Також медики повідомили, на місці трагедії не було його батьків.

Більш детальні обставини трагедії встановлюватиме поліція.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині підліток налякав однокласників у чаті, а пізніше його знайшли мертвим.

Трагедія сталася в місті Вишгород - 14-річний хлопець покінчив життя самогубством. До цього в чаті з однокласниками він погрожував підірвати бойові патрони