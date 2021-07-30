Україну знову накрила руйнівна стихія
Так, 29 липня у Чернівцях пронісся раптовий буревій зі зливами.
Через стихію вулиці пішли під воду. Хоч негода і тривала німого часу, але біди накоїла чимало.
Руйнівна стихія обірвала лінії електромережі в різних частинах містах, тому деякі вулиці залишилися без світла.
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На Волині в кількох населених пунктах також пронісся буревій.
В результаті шквального вітру були повалені і вирвані з коренем дерева, обірвані електропроводи.
На щастя, ніхто з людей під час негоди не постраждав.
За даними Укргідрометцентру, 30 липня вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали, а вдень 31 липня грози пройдуть у східних, Запорізькій та більшості західних областей.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.