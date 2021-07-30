Через стихію вулиці пішли під воду. Хоч негода і тривала німого часу, але біди накоїла чимало.

Так, 29 липня у Чернівцях пронісся раптовий буревій зі зливами.

Руйнівна стихія обірвала лінії електромережі в різних частинах містах, тому деякі вулиці залишилися без світла.

На Волині в кількох населених пунктах також пронісся буревій.



В результаті шквального вітру були повалені і вирвані з коренем дерева, обірвані електропроводи.

На щастя, ніхто з людей під час негоди не постраждав.

За даними Укргідрометцентру, 30 липня вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали, а вдень 31 липня грози пройдуть у східних, Запорізькій та більшості західних областей.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз погоди на серпень 2021. Фахівець повідомив, що буде жарко і практично без дощів, а термометри можуть показати +40 в південних і східних регіонах країни.

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