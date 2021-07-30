У Харкові комунальники наробили біди, приїхавши на виклик

Як передає Politeka.net, кадри інциденту опублікували в сюжеті "Суспильного"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Майстри усували аварію, але після ремонту не перекрили вентиль — затопило чотири квартири.

За словами мешканки однієї з постраждалих квартир, чоловіки розпивали спиртне під час робіт з газовим обладнанням.

Дівчина намагалася зняти їх роботу на камеру.

"Навчилася знімати-йди додому. У них не буде ні холодної, ні гарячої води", - каже слюсар на відео.

Разом дівчина викликала поліцію, яка спровадила комунальників з дому.

У підприємстві вже провели розслідування, за підсумком якого, працівників звільнили, а мешканцям постраждалих квартир пообіцяли відшкодувати збитки з бюджету підприємства.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині комунальники уклали контракт на закупівлю 2000 літрів пива.

Відповідна інформація розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro, повідомляти "УНІАН".

Так, в підприємстві віддадуть 49 500 гривень за дві тисячі літрів солодового пива.

Для чого комунальному підприємству така кількість пива на даний момент невідома.

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