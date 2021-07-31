З 1 серпня життя українців зміниться в деяких сферах

Зокрема пенсіонери отримають надбавку, зростуть тарифи на газ і ціна на проїзд, введуть нові карантинні обмеження. Також розпочнеться вступна кампанія у ВНЗ.

Politeka.net, зібрала повну інформацію про зміни в країні з 1 серпня.

"Чорнобильці" та військові пенсіонери отримають підвищені пенсії та доплати

У серпні значно підвищаться пенсії для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС. Плюс вони отримають доплати за липень.

Також 400 тис. військових пенсіонерів у серпні отримають надбавки до пенсії за липень. Мінімальна пенсія для учасників бойових дій зросла на 45% або на 834,3 грн. Вона становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Вступна кампанія

В Україні триває вступна кампанія 2021 для абітурієнтів. З 1 до 13 серпня проводяться вступні іспити для абітурієнтів, які вступають на бюджет, а з 14 по 23 серпня – для контрактників. Не раніше 10 серпня будуть оприлюднені рейтингові списки контрактників.

Нові тарифи на газ

У серпні кубометр газу для населення коштуватиме від 7,99 до 16,99 гривні. Це для тих, хто відмовився від річної пропозиції і вибрав місячне. Відзначимо, що минулого місяця максимальний тариф на газ був істотно нижче – на 3,52 гривні.

Подорожчання проїзду

У серпні планується підвищити ціни на ряд маршрутів, що зв'язують столицю і передмістя. З 1 серпня дорожчає проїзд у громадському транспорті Житомира. При розрахунку готівкою в автобусах тепер доведеться платити 8 грн, а електротранспорті – 6 грн.

Нові карантинні обмеження

Попередньо до 31 серпня на всій території України встановлено "зелений" рівень епідемічної небезпеки. В таких умовах в громадському транспорті і під час масових заходів або відвідування приміщень всі учасники повинні дотримуватися масочного режиму.

Заборона на вилов раків

У серпні в Україні починає діяти літньо-осіння заборона на вилов раків. Дати початку і закінчення заборони для кожної області різні. За кожного виловленого рака доведеться заплатити штраф у розмірі 25,5 грн.

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