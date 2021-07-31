Українців запропонували обкласти новим податком, який буде пов'язаний з візитними картками
Про це розповіли в Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області.
Відповідно до нової ініціативи, податком повинні бути обкладені візитки, які видають співробітникам на підприємствах. Їх вартість пропонують включити в щомісячний дохід працівника, з якого стягується 18% податку.
Якщо розглянути варіант, при якому вартість візиток становить 99 гривень за 100 штук, роботодавець повинен буде додатково виплачувати з зарплати співробітника 17,8 гривні податку. Це не надто велика сума, проте юристи поставилися до такої ініціативи скептично, пише UBR.
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Зокрема, адвокат Марина Семенова підкреслила, що даний збір за співробітників повинен платити роботодавець. Вона пропонує фіксувати, скільки візиток видається працівникам і враховувати їх вартість.
У свою чергу, представники податкової не повідомили, чи передбачає дана ініціатива штрафи для роботодавців, які не включатимуть вартість візиток до оподатковуваного доходу. Адвокат вважає, що якщо у роботодавців будуть виникати проблеми з цим податком, їм варто звертатися до суду, який може вирішити питання на їх користь.
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