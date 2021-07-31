Українців запропонували обкласти новим податком, який буде пов'язаний з візитними картками

Про це розповіли в Головному управлінні Державної податкової служби у Львівській області.

Відповідно до нової ініціативи, податком повинні бути обкладені візитки, які видають співробітникам на підприємствах. Їх вартість пропонують включити в щомісячний дохід працівника, з якого стягується 18% податку.

Якщо розглянути варіант, при якому вартість візиток становить 99 гривень за 100 штук, роботодавець повинен буде додатково виплачувати з зарплати співробітника 17,8 гривні податку. Це не надто велика сума, проте юристи поставилися до такої ініціативи скептично, пише UBR.

Зокрема, адвокат Марина Семенова підкреслила, що даний збір за співробітників повинен платити роботодавець. Вона пропонує фіксувати, скільки візиток видається працівникам і враховувати їх вартість.

У свою чергу, представники податкової не повідомили, чи передбачає дана ініціатива штрафи для роботодавців, які не включатимуть вартість візиток до оподатковуваного доходу. Адвокат вважає, що якщо у роботодавців будуть виникати проблеми з цим податком, їм варто звертатися до суду, який може вирішити питання на їх користь.

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