У серпні українців чекають два додаткових вихідних, в які зміниться графік роботи пошти і банків

Додаткові неробочі дні будуть пов'язані зі святами: українці відпочиватимуть 23 серпня з нагоди Дня Державного Прапора, а також 24 серпня з нагоди 30-го Дня Незалежності. У зв'язку з тим, що 21 і 22 серпня випадають на суботу та неділю, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.

При цьому, за вихідний 23 серпня в День Державного Прапора люди будуть відпрацьовувати в суботу, 28 серпня. Решта суботи місяця будуть неробочими.

Всього в серпні українців чекає 10 вихідних днів.

У зв'язку зі святами також зміниться графік роботи деяких закладів. Зокрема, Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" у святкові дні не працюють: відкритими будуть тільки чергові відділення.

Що стосується роботи банків, то НБУ дозволив кожному окремому банку вибирати самостійно, чи будуть вони працювати у свята. При цьому Нацбанк переніс робочий день з 23 серпня на 28 серпня. Українцям також нагадали, що переказ грошей через систему електронних платежів Нацбанку можна буде здійснювати незалежно від роботи банків.

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