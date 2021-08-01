У лікарні трагічно обірвалося життя 19-річного блогера

Зірка TikTok Ентоні Барахас разом з подругою дивився фільм жахів, коли невідомий відкрив вогонь у кінотеатрі, пише CNN.

"Їм вистрілили в голову", - розповіли в поліції.

Інцидент стався кілька днів тому і весь цей час він перебував у лікарні, але 31 Липня він помер.

Стрілка вже вдалося затримати. Ним виявився 20-річний хлопець. У його будинку виявили вогнепальну зброю і додаткові докази, пов'язані з місцем злочину в кінотеатрі.