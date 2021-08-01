У лікарні трагічно обірвалося життя 19-річного блогера
Зірка TikTok Ентоні Барахас разом з подругою дивився фільм жахів, коли невідомий відкрив вогонь у кінотеатрі, пише CNN.
"Їм вистрілили в голову", - розповіли в поліції.
Інцидент стався кілька днів тому і весь цей час він перебував у лікарні, але 31 Липня він помер.
Популярні новини заразПоказати ще
Внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером: "Слідуйте за мріями"
Відомий продюсер розповів про Вакарчука та "мутки" за лаштунками Голосу країни: "Купа дурних ідей"
Переможниця "Холостяка" Ульянова розкрила правду про стосунки з Олегом Кензовим: "У нас з ним..."
Яна Глущенко з "Дизель шоу" показала красеня-чоловіка, "осідлавши" його на камеру: "Мій неймовірний..."
48-річна Руслана на яхті заткнула за пояс Полякову і Гросу: "Сталевий прес тут тільки в однієї"
Стрілка вже вдалося затримати. Ним виявився 20-річний хлопець. У його будинку виявили вогнепальну зброю і додаткові докази, пов'язані з місцем злочину в кінотеатрі.