У Токіо на Олімпіаді-2020 українець отримав золоту медаль зі спортивної гімнастики

На Олімпійських Іграх в Токіо гімнаст, який народився в Україні, приніс золоту медаль Ізраїлю. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на дані з офіційного сайту Олімпійські ігри.

Артем Долгопят-24-річний спортсмен. Він є уродженцем Дніпра. Почав займатися гімнастикою з 2003 року. Також, гімнаст-чемпіон Європи 2020 року.

Спортсмен набрав - 14.933 бали. Варто відзначити, що його виступ оцінили як один з найскладніших.

Срібло здобув іспанець Райдерлей Сапата з такою ж кількістю очок, а бронзу - китаєць Сяо Рутенг.

Це перша медаль для Ізраїлю зі спортивної гімнастики. В історії Ізраїлю це друга золота медаль на Олімпійських іграх. До цього першу золоту медаль країна отримала на Олімпійських іграх 2004 року, де вони також отримали бронзову медаль.

Раніше повідомлялося, "Їй вдалося неможливе": Українська лучниця обіграла чемпіонку світу на Олімпіаді

Також, українець тріумфально "проплив" на Олімпіаді: встановлено рекорд змагань

Politeka розповідала, тренер збірної пройшовся по Харлан через поразку на Олімпіаді: "Пора визначитися особисте життя або спорт"





