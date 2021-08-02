Через негоду в Ужгород впало 7 дерев

У місті Ужгород внаслідок грози та великого шквалу вітру впало 7 дерев. Це сталося на вулиці Лісовій, Собранецькій, Руській, Капушанській і також біля парку Підзамковий. Про це повідомляє Politeka.net, зі сслыкой на Mukachevo.net.

На вулиці Собранецькій впало дерево на проїжджаючу машину. В результаті падіння, в машині розбилося скло і водій отримав безліч поранень на правій руці. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу в Ужгородській центральній міській лікарні та відпустили на амбулаторне лікування.

На місці працюють рятувальники ДСНС Закарпатської області.

Також, під час грози був знеструмлений водозабір Минай. Ремонтна бригада місцевого водоканалу відновила водопостачання та роботу водозабору. Варто зазначити, через негоду були пошкоджені дахи двох житлових будинків в с.Концово Ужгородського району та в м. Берегово.

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