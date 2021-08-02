Постраждалого госпіталізували до найближчої лікарні

У Києві водій служби таксі з ножем напав на пасажира-громадянина США. Нібито конфлікт почався через те, що іноземець зробив таксисту зауваження через його негативні висловлювання про Україну і Грузію.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Все сталося 1 серпня. Таксист підвозив іноземця і між ними зав'язалася розмова. Таксист несподівано почав ображати Україну і Грузію. Політична суперечка закінчилася плачевно. Таксист вдарив пасажира ножем у стегно і пошкодив внутрішні органи. Зараз сам потерпілий перебуває в реанімації.

Зазначається, що постраждалий пасажир виявився громадянином США.

Таксиста затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Варто відзначити, що якщо співробітник таксі або водій сервісу виходить на конфлікт, значить, у нього є певні проблеми.

Виходити з ним на конфлікт, на те поле, на яке він запрошує, не має сенсу. Не потрібно намагатися його переконати, переспорити або змусити його вибачитися. Результативність цього конфлікту може бути непередбачуваною. Бійка або, гірше того, який-небудь кримінальний злочин.

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