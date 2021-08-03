На Черкащині обірвалося життя подружжя

Інцидент стався в місцевому селищі, 2 серпня. 54-річний чоловік і його 38-річна дружина відпочивали на березі річки і в один момент посперечалися, хто зможе переплисти через водойму Провисання.

Жінка приступила до виконання суперечки, а до неї приєднався і її чоловік.

річка

За словами очевидців, пара була в нетверезому стані.

Прибулі на місце правоохоронці спочатку виявили бездиханно тіло чоловіка, а жінку досі шукають водолази.

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У поліції кажуть, що пару характеризували, як неблагополучних.

Варто відзначити, що з початку року у нас в країні на воді загинуло вже майже тисяча осіб, а найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.

Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.

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