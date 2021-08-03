У Києві знайшли мертвим главу білоруського дому в Україні
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили в прес-службі МВС України в Facebook.
Про зникнення Віталія Шишова стало відомо вранці 2 серпня. За попередньою інформацією, він вийшов на пробіжку і перестав виходити на зв'язок
До його пошуків підключилися поліція, волонтери та кінологи. Його знайшли повішеним 3 серпня в одному з київських парків.
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Правоохоронці перевірятимуть всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковане під суїцид. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України.
"Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці просять про допомогу у встановленні більш докладних обставин трагедії і стан чоловіка перед подією. Телефон: (098) 734 06 46, (097) 963 44 74 або 102.
Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.
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