У Києві знайшли мертвим главу білоруського дому в Україні

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили в прес-службі МВС України в Facebook.

Про зникнення Віталія Шишова стало відомо вранці 2 серпня. За попередньою інформацією, він вийшов на пробіжку і перестав виходити на зв'язок

До його пошуків підключилися поліція, волонтери та кінологи. Його знайшли повішеним 3 серпня в одному з київських парків.

Правоохоронці перевірятимуть всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковане під суїцид. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України.

"Повна картина подій буде встановлена після допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять про допомогу у встановленні більш докладних обставин трагедії і стан чоловіка перед подією. Телефон: (098) 734 06 46, (097) 963 44 74 або 102.

Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.

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