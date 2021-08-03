У Запоріжжі продавець плювала на овочі
Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікували на Telegram-каналі"Дніпро оперативний".
Інцидент стався на одному з ринків у Запоріжжі, йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, як жінка набирає води в рот і плює на огірки. Судячи з усього, це вона робила не перший раз.
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Хотіла вона таким чином "освіжити" чи"продезінфікувати" товар - невідомо.
Українці в коментарях під постом були шоковані вчинком жінки, а деякі повідомили, що такі процедури не рідкість на наших ринках.
"На жаль таке відбувається скрізь...", "Відео знімає конкурентка по огірках навпроти...конкуренція вона така... А якщо серйозно, то жесть", "якщо в пляшці горілка, то все правильно, дезінфекція", " головне мити продукти після ринку", "Зате свіжак!", - писали в коментарях під постом.
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