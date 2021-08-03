У Росії вирують масштабні лісові пожежі
Як передає Politeka.net, деякі райони Якутії настільки сильно огорнуло димом від лісових пожеж, що там «зникло» Сонце.
Місцеві жителі діляться в соціальних мережах фотографіями і відеозаписами під хештегом «апокаліпсис».
А в одному з сіл о 13: 30 за місцевим часом і зовсім зникло Сонце.
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Влада каже, що село в безпеці, а проблеми з Небесним освітленням викликані великою кількістю вогню в Республіці.
Місцеві жителі дуже злякалися. За їхніми словами з неба падав попіл.
До гасіння пожеж також залучені військові - в Міноборони РФ додатково направив інженерну роту для допомоги в ліквідації вогню.
Площа згорілого лісу в Якутії перевищила 4 мільйони гектарів і склала 4 млн 255 тисяч.
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