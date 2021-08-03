Від побаченого стає не по собі

У Росії вирують масштабні лісові пожежі

Як передає Politeka.net, деякі райони Якутії настільки сильно огорнуло димом від лісових пожеж, що там «зникло» Сонце.

Місцеві жителі діляться в соціальних мережах фотографіями і відеозаписами під хештегом «апокаліпсис».

До гасіння пожеж також залучені військові - в Міноборони РФ додатково направив інженерну роту для допомоги в ліквідації вогню.

Площа згорілого лісу в Якутії перевищила 4 мільйони гектарів і склала 4 млн 255 тисяч.

Нагадаємо, масштабна пожежа охопила завод:десятки рятувальників підняті по тривозі, відео.

Як повідомляла Politeka, потужний вибух стався на хімзаводі, отрута розніс на кілометри: кадри НП і термінову заяву медиків.

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