Багатоповерховий житловий будинок спалахнув посеред ночі
Масштабна пожежа спалахнула пізно ввечері 2 серпня в районі проспекту Металургів у Запоріжжі. Причиною загоряння називають вибух газових балонів. Будинок, в якому виникла пожежа, чотириповерховий і має чотири під'їзди, в яких розташовані 34 квартири.
Подробиці інциденту повідомив zp.vgorode.
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До приїзду рятувальників більшість мешканців самостійно покинули свої квартири.
"Складність гасіння полягала в тому, що вогонь швидко поширювався, тому що дах знаходився в стадії ремонту і напередодні там заготовили у великій кількості будівельні матеріали, в тому числі і легкозаймисті", - розповіли пожежники.
Інформації про постраждалих або загиблих поки немає, але наголошується, що до палаючого будинку приїжджала бригада швидкої допомоги. Медики одягнули кисневу маску на одного з пожежників і забрали в лікарню. Попередньо, він надихався димом.
Приблизно опівночі в Запорізькій ОДА назвали можливу причину загоряння - витік газу. На даху виконували ремонтні роботи і там знаходилися балони з газом.
Загалом над гасінням пожежі протягом 2,5 год.працювали 60 рятувальників та 15 одиниць техніки. Поліцейські чергували на місці, а надзвичайники допомагали постраждалим отримати доступ до їхніх квартир, щоб ті могли зібрати необхідні речі. Мешканців тимчасово переселили в гуртожиток педагогічного коледжу в Хортицькому районі.
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