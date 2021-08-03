Доктор Євген Комаровський зробив несподівану заяву

Відомому українському педіатру і телеведучому Євгену Комаровському може загрожувати потенційна небезпека.

Про це лікар розповів на каналі "Україна 24".

За словами доктора, він знижує заробітки аптек, які торгують фальсифікованими ліками. Адже він постійно попереджає українців про непотрібні ліки, називаючи їх "фуфломіцинами". За це його нібито "можуть грохнути" в будь-який момент представники фармацевтичних компаній.

"Я, наприклад, точно зменшую на десятки мільйонів доларів заробітки аптекарів у цій країні. Вони потенційно можуть мене засмутити в будь-який момент, тому що кожне моє відео про "фуфломіцини" зменшує їх дохід. Кожен раз, коли я кажу, що цей аналіз не треба здавати..." – заявив Євген Комаровський.

Лікар зазначив, що якщо він бере участь в якійсь рекламі, то тільки тих препаратів і товарів, якими користується особисто. І він ніколи не буде "розносити" препарат, який дійсно ефективний.

Він навів приклад неефективних препаратів - відхаркувальних засобів від кашлю. Адже при кашлі швидше допоможе рясне пиття, ніж черговий "фуфломіцин".

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