У Львові визнали винною педагога, яка знущалася над учнями
Кричущий інцидент стався ще навесні цього року. Тоді батьки та учні однієї зі шкіл зізналися, що педагог змусила семикласника з'їсти паперовий літачок, а також показувала ніж і погрожувала йому.
60-річна вчителька інформатики свій вчинок назвала жартом, а поведінку пояснила некерованістю класу.
Після перевірки було прийнято рішення звільнити вчительку, а кілька днів тому відбулося судове засідання у цій справі.
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Дослідивши матеріали справи, суд визнав її винною в булінгу і оштрафував на 850 гривень.
Варто зазначити, що першою ознакою булінгу з боку вчителя є небажання дитини йти в школу. Якщо дитина систематично відмовляється відвідувати школу, починає плакати, прогулювати, а на питання про причини такої поведінки не відповідає, варто звернути увагу на шкільну ситуацію.
Також батькам варто звернути увагу на успішність дитини - якщо він проблем з навчанням не відчуває, а по одному предмету постійно отримує погані оцінки, то варто звернути на це особливу увагу.
Нагадаємо, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.
Як повідомляла Politeka, Українська вчителька на Полтавщині довела дитину до крайності, а покарали за все це матір школяра.
Також Politeka писала, що горе-педагог вирішила покарати дитину через відсутність ручки і погрожувала відрізати школяреві палець.