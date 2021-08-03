Жінка вже не працює в школі

У Львові визнали винною педагога, яка знущалася над учнями

Кричущий інцидент стався ще навесні цього року. Тоді батьки та учні однієї зі шкіл зізналися, що педагог змусила семикласника з'їсти паперовий літачок, а також показувала ніж і погрожувала йому.

60-річна вчителька інформатики свій вчинок назвала жартом, а поведінку пояснила некерованістю класу.

Після перевірки було прийнято рішення звільнити вчительку, а кілька днів тому відбулося судове засідання у цій справі.

Дослідивши матеріали справи, суд визнав її винною в булінгу і оштрафував на 850 гривень.

Варто зазначити, що першою ознакою булінгу з боку вчителя є небажання дитини йти в школу. Якщо дитина систематично відмовляється відвідувати школу, починає плакати, прогулювати, а на питання про причини такої поведінки не відповідає, варто звернути увагу на шкільну ситуацію.

Також батькам варто звернути увагу на успішність дитини - якщо він проблем з навчанням не відчуває, а по одному предмету постійно отримує погані оцінки, то варто звернути на це особливу увагу.

Нагадаємо, під Львовом директор зацькувала учениць і понесла покарання за це.

Як повідомляла Politeka, Українська вчителька на Полтавщині довела дитину до крайності, а покарали за все це матір школяра.

Також Politeka писала, що горе-педагог вирішила покарати дитину через відсутність ручки і погрожувала відрізати школяреві палець.