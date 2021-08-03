Причина смерті зірки багатьох культових серіалів поки невідома

Відомий актор Морган Саджіно Грант помер у 85 років. Поки невідомо чи стала причиною смерті якась хвороба або поважний вік знаменитого актора. Він тільки нещодавно відсвяткував ювілей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на його публіциста Лані Кармайкла.

За словами Кармайкла, артист помер ще 28 липня. Також він додав, що прийняти це важко. Грант був потомственим вождем і знахарем племені фоксів. Він любив подорожувати і розповідати різним народам про свої традиції, свій досвід, свою тверезість і свою віру як уродженець США і християнин.

Грант народився в штаті Оклахома в 1936 році. Предки його матері походили з індіанських племен Айова і Отоу-Міссурія. Він був ветераном морської піхоти США.

Грант "прийшов до акторської майстерності" в кінці 1980-х років і знявся майже в 60 фільмів і телешоу.

Він грав у таких культових стрічках як "У всі тяжкі", "Безсоромні", "Ліга", "Спільнота", "Американська історія жахів", "Мене звуть Ерл" і "Детектив Неш Бріджес", "Самотній рейнджер", "Безглузда шістка", "Найшвидший Indian" і "Володар легенд".

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